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POL-IZ: 260414.1 Heide: Ermittler suchen Eigentümer von sichergestellten Gegenständen

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Heide (ots)

Im Dezember 2025 hat die Polizei in Heide mehrere Gegenstände sichergestellt, die möglicherweise aus einem Diebstahl stammen. Bislang ließ sich das mutmaßliche Stehlgut keiner Tat zuordnen. Die Polizei bittet nun mit veröffentlichten Bildern um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Hinweisgeber gab die Gegenstände im Dezember 2025 beim Polizeirevier Heide ab. Ein Bekannter hatte ihm mehrere Schmuckstücke und Gegenstände zum Kauf angeboten. Der Hinweisgeber vermutete, dass es sich dabei um Stehlgut handeln könnte.

Es handelt sich um mehrere Ohrringe, Ringe und Ketten. Hinzu kommen eine Dose in Würfeloptik, eine Packung Getränkeuntersetzer und eine Lupe.

Die Ermittlungen führten bislang nicht zu einer konkreten Diebstahlshandlung. Deshalb veröffentlicht die Polizei jetzt Bilder der Gegenstände. Wer sein Eigentum auf den beigefügten Fotos erkennt, soll sich bei der Kriminalpolizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 940 melden.

Björn Gustke

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