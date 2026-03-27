Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruch in ein Geschäft in der Innenstadt, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

In der Lahrer Innenstadt kam es in den frühen Morgenstunden des Freitags zu einem Einbruch in ein Ladengeschäft, bei dem hochwertige Parfums gestohlen wurden. Gegen 1:50 Uhr sollen mutmaßlich drei Jugendliche eine Scheibe des Geschäfts in der Marktstraße eingeschlagen und mehrere Parfums entwendet haben. Derzeit kann der entstandene Schaden noch nicht beziffert werden. Ein Zeuge gibt an, die mutmaßlichen Täter angesprochen zu haben, woraufhin diese in Richtig Roßplatz geflüchtet sein sollen. Die Tatverdächtigen werden als männliche Jugendliche, die etwa 170 Zentimeter groß sind, beschrieben. Zwei von ihnen seien schlank und eine Person etwas kräftiger. Alle drei sollen dunkel gekleidet gewesen sein und Masken oder Kopfbedeckungen getragen haben. Einer der Verdächtigen soll mit einem E-Scooter geflüchtet sein. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07821 277-0 zu melden.

/sk

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