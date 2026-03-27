Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßliche Diebestour durch Offenburg endet vor dem Haftrichter - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Offenburg (ots)

Nach einer mutmaßlichen Diebestour am Donnerstagvormittag durch Offenburg ist ein amtsbekannter 41 Jahre alter Mann am heutigen Freitagmorgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt worden. Der Richter ordnete die Untersuchungshaft an, weshalb der 41-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Dem Untersuchungshaftbefehl liegen drei Diebstähle, teils unter besonders schwerer Begehungsweise zugrunde, die dem dringend Tatverdächtigen vorgeworfen werden. Zunächst soll der Mann gegen 8:30 Uhr in der Lange Straße ein verschlossenes Fahrrad der Marke Ghost im Wert von etwa 2.000 Euro geknackt und gestohlen haben. Wenige Minuten später sei er in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße aufgetaucht und habe dort den Kassenbereich mit Parfum im Wert von knapp 200 Euro passiert, ohne die Ware zu bezahlen. Zur Mittagszeit ist der später Festgenommene mit deutscher Staatsangehörigkeit ebenfalls wieder in der Hauptstraße aufgefallen, als er mit einem entwendete E-Scooter davonfuhr. Hierbei konnte er allerdings kurz nach 12 Uhr von zwei Zeugen gestellt und festgehalten werden. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg dauern an.

/wo

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