PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßliche Diebestour durch Offenburg endet vor dem Haftrichter - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Offenburg - Mutmaßliche Diebestour durch Offenburg endet vor dem Haftrichter - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
  • Bild-Infos
  • Download

Offenburg (ots)

Nach einer mutmaßlichen Diebestour am Donnerstagvormittag durch Offenburg ist ein amtsbekannter 41 Jahre alter Mann am heutigen Freitagmorgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt worden. Der Richter ordnete die Untersuchungshaft an, weshalb der 41-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Dem Untersuchungshaftbefehl liegen drei Diebstähle, teils unter besonders schwerer Begehungsweise zugrunde, die dem dringend Tatverdächtigen vorgeworfen werden. Zunächst soll der Mann gegen 8:30 Uhr in der Lange Straße ein verschlossenes Fahrrad der Marke Ghost im Wert von etwa 2.000 Euro geknackt und gestohlen haben. Wenige Minuten später sei er in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße aufgetaucht und habe dort den Kassenbereich mit Parfum im Wert von knapp 200 Euro passiert, ohne die Ware zu bezahlen. Zur Mittagszeit ist der später Festgenommene mit deutscher Staatsangehörigkeit ebenfalls wieder in der Hauptstraße aufgefallen, als er mit einem entwendete E-Scooter davonfuhr. Hierbei konnte er allerdings kurz nach 12 Uhr von zwei Zeugen gestellt und festgehalten werden. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg dauern an.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 14:39

    POL-OG: Offenburg, Weier, A5 - Vollsperrung

    Offenburg (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am heutigen Freitagmittag auf der A5 ist die Nordfahrbahn derzeit komplett gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es kurz nach 13 Uhr Höhe Weier zu einem Auffahrunfall gekommen sein. Ein Autofahrer sei hierbei verkehrsbedingt seinem Vordermann aufgefahren. Durch den mutmaßlichen Unfallverursacher wurde hierbei zusätzlich ein dritter Pkw gestreift und in Mitleidenschaft ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 14:32

    POL-OG: Baden-Baden, Oos - Randaliert und Widerstand geleistet

    Baden-Baden (ots) - Mit einer Reihe von Strafanzeigen muss sich seit Donnerstagnachmittag ein 35-jähriger Mann auseinandersetzen. Die Polizei wurde gegen 17:15 Uhr in die Westliche Industriestraße gerufen, weil der Tatverdächtige offenbar einen weiteren gleichaltrigen Besucher der dortigen Unterkunft unter anderem mit einem Stuhl grundlos angegriffen habe. Im Laufe ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 14:22

    POL-OG: Lichtenau - Verdächtiges Ansprechen eines Kindes

    Lichtenau (ots) - Am Montag und am Mittwoch soll ein bis dahin unbekannter Mann einen Jungen in zwei Fällen angesprochen haben. Nach einer Mitteilung an die Polizei stellte sich der Sachverhalt so dar, dass der Mann das Kind offenbar am Montag gegen 17 Uhr in der Hauptstraße ansprach und nach persönlichen Daten fragte. Eine Zeugin soll dabei auf die Situation aufmerksam geworden und dem Jungen zu Hilfe gekommen sein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren