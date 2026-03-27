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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Weier, A5 - Vollsperrung

Offenburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am heutigen Freitagmittag auf der A5 ist die Nordfahrbahn derzeit komplett gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es kurz nach 13 Uhr Höhe Weier zu einem Auffahrunfall gekommen sein. Ein Autofahrer sei hierbei verkehrsbedingt seinem Vordermann aufgefahren. Durch den mutmaßlichen Unfallverursacher wurde hierbei zusätzlich ein dritter Pkw gestreift und in Mitleidenschaft gezogen. Die alarmierten Beamten der Verkehrspolizei sind derzeit mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Sie schätzen den entstandenen Schaden auf rund 80.000 Euro. Ein Verkehrsteilnehmer wurde leicht verletzt. Zwei Autos müssen an den Abschlepphaken.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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