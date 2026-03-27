Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg, L108 - Unfall bei Schneeglätte führt zu zwei Leichtverletzten

Hornberg (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit hat am Donnerstagvormittag bei Schneeglätte zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden von rund 33.000 Euro geführt. Ein 46-jähriger Citroen Lenker geriet hierbei auf der L108 in Richtung Hornberg angesichts der Wetterverhältnisse ins Schleudern und kollidierte gegen 11:10 Uhr frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Kurze darauf verlor auch eine in Richtung Hornberg fahrende 35-jährige Seat-Lenkerin die Kontrolle über ihren Wagen und prallte mit dem Fahrzeugheck des bereits zuvor verunfallten Citroen zusammen. Der Fahrer des Citroen und eine 46 Jahre Mitfahrerin wurden leicht verletzt und an der Unfallstelle von Helfern des Rettungsdienst versorgt. Die L108 war während der Unfallaufnahme gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Hornberg Unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Beamte des Polizeireviers Haslach kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/al

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