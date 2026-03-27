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POL-OG: Rastatt - Dankesbrief an Polizisten - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Rastatt - Dankesbrief an Polizisten - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Rastatt (ots)

Ein herzerwärmender Dankesbrief, inklusive selbstgebastelten Glücksklees, erreichte die Beamten beim Polizeirevier Rastatt, nachdem eine Mutter und ihre Tochter an einem sogenannten Schnupperdienst in Rastatt teilgenommen haben. Am Mittwoch vor einer Woche (18. März 2026) fand dort eine Veranstaltung für Erwachsene statt, bei der die Besucher nicht nur Informationen über die Strukturen und Aufgaben der Schutzpolizei erhielten, sondern auch für ein paar Stunden Teil eines Einsatzteams sein und bei den polizeilichen Maßnahmen mit anpacken durften. Die inszenierte Fallbearbeitung und die Zeit, die die Polizeibeamten für Fragen zur Verfügung standen, haben einer Mutter und ihrer 16-jährigen Tochter so gut gefallen, dass sie den Protagonisten einen Dankesbrief schickten. Die 16-Jährige sei bereits seit frühen Kinderjahren "vernarrt" in den Polizeiberuf und möchte ebenfalls den Weg einer Polizistin einschlagen, weshalb sie sich ausdrücklich für die besonderen Einblicke bedankte.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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