Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ertappt: Mit gestohlenem Rad zum Fahrraddiebstahl - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Rastatt (ots)

Weil ein Duo am Rastatter Bahnhof versucht haben soll ein Fahrrad zu entwenden, dabei mit einem offenbar bereits gestohlenen Rad unterwegs war, sehen sie nun einem Ermittlungsverfahren entgegen. Am Montagabend erkannte ein Bestohlener gegen 23:25 Uhr sein vor rund zwei Wochen entwendetes Rad bei den 17 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen wieder. Diese waren offenbar gerade dabei, Fahrradschlösser an abgestellten Rädern zu knacken, um sich daraufhin mit einem entwendeten Fahrrad zu entfernen. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten des Polizeireviers Rastatt flüchteten die Tatverdächtigen zunächst durch die Unterführung in Richtung Rauentaler Straße, konnten jedoch durch eine weitere Streife im Bereich "Im Steingerüst" gestellt werden.

/rs

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