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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Dreister Einbrecher gleich dreimal negativ aufgefallen

Bühl (ots)

Zu einem schweren Einbruchsdiebstahl in den Verkaufsraum eines Automatenkiosks in der Hauptstraße wurden die Beamten des Polizeireviers Bühl am frühen Mittwochmorgen gerufen. Nach polizeilichen Ermittlungen warfen gegen 04:40 Uhr drei Männer einen Snackautomaten um und zerstörten mit Gewalt die Automatenscheibe. Anschließend wurde sämtliche Ware aus dem Innern des Automaten herausgerissen und teilweise auf den mit Glassplittern übersäten Boden verteilt. Der genaue Diebstahl- und Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Aufgefundene Spuren lassen den Schluss zu, dass sich zumindest einer der Täter bei der Tatausführung verletzt haben muss. Etwa eine Stunde später meldete sich ein 33-Jähriger telefonisch bei der Polizei und gab an, dass er soeben in der Hauptstraße in Bühl von einem roten Pkw angefahren wurde und der Pkw-Fahrer, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern, weggefahren sei. Das Unfallopfer wurde am Bein verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Bühl ergaben, dass es sich bei dem Unfallopfer mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen der drei Tatverdächtigen aus dem Einbruch in den Kiosk handelt. Die Verletzung am Bein dürften auch nicht von einem Verkehrsunfall, sondern vermutlich vom Umfallen des Snackautomaten herrühren. Zu guter Letzt händigte der Mann der Polizei noch eine Kleinmenge Kokain aus. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Vortäuschen einer Straftat und des Besitzes von Betäubungsmittel. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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