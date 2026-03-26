Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim, B3 - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden -Zeugenaufruf-

Hohberg, Niederschopfheim (ots)

Im Zusammenhang mit dem Unfall am Mittwochmittag auf der B3 sind die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Hohberg zur Klärung der genauen Unfallursache auf der Suche nach Zeugen. Entgegen den ersten Erkenntnissen hat sich der 65 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher leichte Verletzungen zugezogen. Während sich die 31-jährige Twingo-Fahrerin schwerverletzt in stationärer Behandlung befindet, dürfte die 54 Jahre alte Suzuki-Lenkerin mit leichte Verletzungen davongekommen sein. Mögliche Unfallzeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07808 9148-0.

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Pressemitteilung vom 26.03.2026, 10:33 Uhr

Hohberg, Niederschopfheim, B3 - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Hohberg, Niederschopfheim, Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmittag auf der B3 unweit der Bahnhofstraße. Nach derzeitigem Sachstand ist ein 65 Jahre alter Ford-Lenker gegen 12:50 Uhr aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Suzuki einer 54-Jährigen kollidiert. Im weiteren Verkauf ist die Suzuki-Fahrerin mit einer 31 Jahre alten Twingo-Lenkerin zusammengestoßen. Die beiden Fahrerinnen trugen durch das Unfallgeschehen Verletzungen davon; das jeweilige Verletzungsbild der Frauen kann noch nicht näher eingeschätzt werden. Die Verletzten wurden von Kräften des Rettungsdienstes in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unversehrt. Die drei stark beschädigten Autos kamen allesamt an den Abschlepphaken. Gegen 14:30 Uhr waren die Maßnahmen der Unfallstelle beendet und die Bundesstraße war wieder frei befahrbar.

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