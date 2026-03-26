Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Gernsbach - Ermittlungsverfahren eingeleitet

Gaggenau, Gernsbach (ots)

Weil er in mehreren Geschäften von den Mitarbeitern ohne deren Einwilligung Videos für seinen SocialMedia-Account fertigte, ermitteln Beamte des Polizeireviers Gaggenau nun wegen urheberrechtlichen Verstöße gegen einen noch Unbekannten. Bereits am 5. März filmte er Angestellte einer Apotheke in Gernsbach und veröffentlichte das Video über sein Benutzerkonto auf einer bekannten Kurzvideo-Plattform. Dabei trat er als augenscheinlicher Paket-Bote in Erscheinung und warf ein Päckchen über die Theke und filmte die Reaktionen. Mitte März soll er ein Schnellrestaurant in Bad Rotenfels genutzt haben und zwei Angestellte aufgenommen haben, die durch die anschließende unautorisierte Veröffentlichung bloßgestellt wurden. In einem jüngsten Fall filmte er am Mittwoch eine Kassiererin in der Theodor-Bergmann-Straße in Gaggenau ohne deren Einwilligung und stellte sie mit einem übergroßen Geldschein und einer gleichermaß absurd großen Bankkarte beim Bezahlvorgang bloß.

/rs

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