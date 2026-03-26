Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, A5 - Großkontrolle auf der Autobahn - Gefahrgut im Visier

Neuried (ots)

Bei einer durch die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Offenburg geleiteten Gefahrgutkontrolle auf dem Autobahnparkplatz Unditz wurden am Mittwoch Gefahrguttransporte auf der A5 in Richtung Süden ins Visier genommen.

Durch Beamte auf Polizeimotorrädern wurden zwischen 9:30 Uhr und 14:30 Uhr die relevanten Fahrzeuge aus dem fließenden Verkehr auf den Parkplatz gelotst und dort näher in Augenschein genommen. Unterstützt wurden die Kräfte des Polizeipräsidiums Offenburg dabei durch Kollegen der Verkehrsdienste Mannheim, Pforzheim, Freudenstadt und Freiburg. In der Folge wurden so 37 Transporte begutachtet und neun davon aufgrund der Mängel die Weiterfahrt untersagt. Insbesondere mangelhafte Ladungssicherung des Gefahrgutes war hier der ausschlaggebende Grund.

Darüber hinaus ergaben sich Verstöße zu Lenk- und Ruhezeiten, Ausrüstungs- und Kennzeichnungspflichten, dem Arbeitszeitgesetz sowie einmal wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. In vier Fällen mussten Sicherheitsleistungen erhoben werden.

/rs

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