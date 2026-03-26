Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht gesucht

Rastatt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Morgen des 9. März (Montag), sind die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt weiterhin auf der Suche nach dem flüchtigen Verursacher und möglicher Zeugen. An dem Montag war ein bislang unbekannter Fahrer eines hellen Pkw gegen 5:30 Uhr auf der L 77 von Kuppenheim kommend in Richtung Rastatt-Niederbühl unterwegs, als er kurz vor der Einmündung zur K3711 (Abzweig Förch) trotz unklarer Verkehrslage und Gegenverkehr ein vorrausfahrendes Auto überholte. Ein entgegenkommender Fahrer eines Suzuki Vitaras musste aufgrund dessen eine Vollbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, woraufhin eine dem Suzuki folgende 30 Jahre alte VW-Lenkerin dem 46-jährigen Vitara-Fahrer auffuhr. Während an den beiden verunfallten Autos ein Schaden von rund 10.000 Euro entstand, entfernte sich der mutmaßliche Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Beide Autofahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw-Fahrer geben können, wenden sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 an die Beamten des Polizeireviers Rastatt.

/rs

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