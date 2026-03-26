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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Trunkenheitsfahrt endet im Gewahrsam

Renchen (ots)

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer hat sich nach einer Trunkenheitsfahrt in aggressiver Weise gegen die Maßnahmen der Polizei zur Wehr gesetzt und verbrachte aufgrund dessen eine Nacht in der Gewahrsamszelle. Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr ging bei der Polizei der Notruf eines Zeugen ein, wonach ein Autofahrer in auffälliger Weise und mit platten Reifen auf der B3 in Richtung Oberkirch unterwegs sei. Das beschriebene Fahrzeug, ein Opel Astra, konnte kurz darauf von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Achern/Oberkirch angetroffen und kontrolliert werden. Während der Überprüfung konnten die Beamten einen deutlichen Alkoholisierungsgrad bei dem 37-jährigen Mann feststellen, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von knapp 2,6 Promille ans Licht. Beim Einsteigen in den Streifenwagen sowie der Durchführung der Blutentnahme wehrte sich der Mann aggressiv und soll dabei auch die eingesetzten Beamten angegriffen haben. Aufgrund seines Verhaltens, seines alkoholisierten Zustands und um weitere Ordnungsstörungen zu vermeiden, wurde er in Gewahrsam genommen.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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