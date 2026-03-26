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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Ermittlungen nach Vandalismus eingeleitet

Gernsbach (ots)

Nachdem es im Zeitraum zwischen dem 18. und 25. März in einer leerstehenden, ehemaligen Flüchtlingsunterkunft in der Loffenauer Straße zu Vandalismus kam, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte sollen gewaltsam in das Gebäude eingedrungen sein und darin unter anderem Feuerlöscher entleert und Gegenstände beschädigt haben. In einem Raum wurden darüber hinaus fremden- und verfassungsfeindliche Parolen und Symbole angebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich an die Ermittler des Polizeipostens Gernsbach: 07224 91628-0

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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