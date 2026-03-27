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POL-OG: Achern - Kommissarische Kurzbetreuung durch Polizeibeamte - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Achern - Kommissarische Kurzbetreuung durch Polizeibeamte - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Achern (ots)

An frühen Freitagabend meldete sich eine Seniorin bei der Polizei in Achern und gab an, dass sie unterwegs ins Altersheim sei und die Hilfe der Polizei benötige. Beamte des örtlichen Polizeireviers trafen in der in der Ernst-Fink-Straße auf eine betagte Dame, die noch nie in einem Pflegeheim untergebracht war und einen verwirrten Eindruck machte. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden von der Frau nicht als solche erkannt und die kommissarischen "Pflegekräfte" kümmerten sich im Anschluss um das Wohlergehen der Frau. So wurde sie mit Getränken versorgt und die Einnahme der notwendigen Medikamente überwacht. Nach dem Hinweis auf weitere wichtige Einsätze konnte sich die Seniorin nur schweren Herzens von den uniformierten Betreuern trennen. Ein Familienangehöriger übernahm nach erfolgter Rücksprache die weiteren pflegerischen Maßnahmen.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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