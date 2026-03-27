Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Mutmaßlicher Tankbetrüger gestoppt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bild-Infos

Download

Appenweier (ots)

Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl ist es nach einer erfolgreichen Fahndung gelungen, einen flüchtigen mutmaßlichen Tankbetrüger vorläufig festnehmen. Der Hinweis kam am Montagabend von einem Tankwart der Tank- und Rastanlage Renchtal-Ost. Entsprechend dessen Schilderungen soll dort gegen 20:40 Uhr der Fahrer eines roten Sportwagens getankt und dann ohne Begleichung der Tankschuld von über 130 Euro weggefahren sei. Eine Polizeistreife konnte das beschriebene Fahrzeug mit dem mutmaßlichen Tankbetrüger in Fahrtrichtung Karlsruhe feststellen und kontrollieren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die am Auto angebrachten luxemburgischen Kennzeichen nicht für den überprüften BMW ausgegeben waren. Offenbar war das luxemburgische Kennzeichen gefälscht und auf die originalen Kennzeichen geklebt. Nach Entfernung der falschen Kennzeichen kamen die originalen Kennzeichen mit französischer Zulassung zum Vorschein. Die Polizisten stellten die falschen Kennzeichen sicher. Der 26-Jährige muss sich nun wegen Tankbetrugs, Kennzeichenmissbrauchs und deren missbräuchlicher Herstellung verantworten. Ob der Mittzwanziger bereits zurückliegend wegen gleichgelagerter Fälle in Erscheinung trat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell