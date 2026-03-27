Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Rückkehr ins Pflegeheim - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Achern (ots)

Ein hilfesuchender 85-Jähriger ist am frühen Donnerstagmorgen in seinem Rollstuhl an einer Tankstelle in der Güterhallenstraße aufgelaufen und bat vorbeikommende Autofahrer um Hilfe. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch konnten in der mitgeführten Tasche des Seniors eine Karte von einem Pflegezentrum auffinden, in dem er offenbar derzeit untergebracht ist. Mit Hilfe der vorgefundenen Daten konnten die Polizeibeamten den älteren Mann zusammen mit seinem Rollstuhl zurück ins Pflegeheim bringen.

/sk

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