Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Arminia Bielefeld gegen Eintracht Braunschweig - Bundespolizei bilanziert ruhigen Einsatzverlauf

Bielefeld (ots)

Anlässlich des Meisterschaftsspiels DSC Arminia Bielefeld gegen Eintracht Braunschweig war die Bundespolizei am Sonntag (8. Februar) mit starken Kräften im Hauptbahnhof Münster im Einsatz.

Zum Ende der Abreisephase zieht die Bundespolizei ein positives Fazit. In der Anreisephase erreichten 1410 Fans von Eintracht Braunschweig mit einem zusätzlichen Zug und Regelzügen sowie 2000 Fans von Arminia Bielefeld den Hauptbahnhof Bielefeld. Die Gästefans wurden von Kräften der Bundespolizei am Ausgang "Neues Bahnhofsviertel" an die Landespolizei übergeben und durch diese zur Schüco-Arena begleitet.

Gegen 16:00 Uhr begann mit Erreichen der Fußballfans am Hauptbahnhof Bielefeld die Rückreisephase.

Die Abreise der Anhängerschaft beider Sportvereine wurde wieder durch Einsatzkräfte der Bundespolizei überwacht und verlief störungsfrei.

