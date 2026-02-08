PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Arminia Bielefeld gegen Eintracht Braunschweig - Bundespolizei bilanziert ruhigen Einsatzverlauf

Bielefeld (ots)

Anlässlich des Meisterschaftsspiels DSC Arminia Bielefeld gegen Eintracht Braunschweig war die Bundespolizei am Sonntag (8. Februar) mit starken Kräften im Hauptbahnhof Münster im Einsatz.

Zum Ende der Abreisephase zieht die Bundespolizei ein positives Fazit. In der Anreisephase erreichten 1410 Fans von Eintracht Braunschweig mit einem zusätzlichen Zug und Regelzügen sowie 2000 Fans von Arminia Bielefeld den Hauptbahnhof Bielefeld. Die Gästefans wurden von Kräften der Bundespolizei am Ausgang "Neues Bahnhofsviertel" an die Landespolizei übergeben und durch diese zur Schüco-Arena begleitet.

Gegen 16:00 Uhr begann mit Erreichen der Fußballfans am Hauptbahnhof Bielefeld die Rückreisephase.

Die Abreise der Anhängerschaft beider Sportvereine wurde wieder durch Einsatzkräfte der Bundespolizei überwacht und verlief störungsfrei.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

