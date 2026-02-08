Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Attacke mit Schlüsselbund - Bundespolizei nimmt aggressiven Mann in Gewahrsam

Bochum (ots)

Am 6. Februar kam es im Bochumer Hauptbahnhof zu einem Angriff im U-Bahnbereich. Die Bundespolizei griff ein und nahm einen alkoholisierten Tatverdächtigen in Gewahrsam.

Gegen 22:00 Uhr zog ein 19-jähriger deutscher Staatsangehöriger im U-Bahnbereich des Bochumer Hauptbahnhofs die Notbremse einer Rolltreppe, die in den Hauptbahnhof führt. Ein 32-jähriger Marokkaner sprach den jungen Mann daraufhin an und wies ihn auf sein Fehlverhalten hin.

In der Folge schlug der Tatverdächtige unvermittelt mit einem an einem Schlüsselband befestigten Schlüsselbund gegen den Rücken des Geschädigten. Als sich eine 34-jährige Mitarbeiterin des Bochumer ÖPNV einmischte, versuchte der Bochumer auch sie mit dem Schlüsselbund zu schlagen.

Eine kurz darauf eintreffende Streife brachte den Angreifer zu Boden und legte ihm Handfesseln an. Die Uniformierten führten ihn zur Dienststelle, wo ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,5 Promille ergab. Nach Anforderung eines Polizeiarztes brachten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in das Polizeigewahrsam in Bochum.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 19-Jährigen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell