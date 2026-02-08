Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aggressiver Ladendieb leistet Widerstand - Bundespolizei nimmt Mann vorläufig fest

Am 6. Februar attackierte ein Marokkaner im Essener Hauptbahnhof einen Ladendetektiv und widersetzte sich anschließend massiv den polizeilichen Maßnahmen.

Gegen 21:30 Uhr trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 42-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen im Zusammenhang mit einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt im Essener Hauptbahnhof an. Der Mann griff den Ladendetektiv an, woraufhin dieser Pfefferspray einsetzte.

Der Tatverdächtige zeigte sich während der gesamten Maßnahme aggressiv und warf eine Trinkflasche. Die Uniformierten brachten ihn zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Dabei sperrte er die Arme unter seinem Körper und leistete Widerstand. Während des Transports zur Dienststelle biss der Mann einem Beamten in die Hand. Der Beamte trug Handschuhe und blieb unverletzt.

Bei der Durchsuchung stellten die Bundespolizisten ein zugriffsbereit mitgeführtes Multitool sowie eine Nagelschere sicher. Zudem bedrohte der Wohnungslose die Einsatzkräfte mit dem Tod.

Die Einsatzkräfte nahmen den 42-Jährigen vorläufig fest, um ein beschleunigtes Verfahren bei der Staatsanwaltschaft anzuregen. Nach Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit durch einen Polizeiarzt führten sie ihn dem Polizeigewahrsam Essen zu. Die Staatsanwaltschaft lehnte das beschleunigte Verfahren ab, der Mann wurde anschließend entlassen.

