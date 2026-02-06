Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 31-Jährigen auf der Bundesautobahn 3 am Grenzübergang Elten-Autobahn

Kleve - Emmerich (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 5. Februar 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 3 am Grenzübergang Elten-Autobahn einen 31-jährigen Rumänen. Der Mann reiste zuvor als Mitfahrer in einem Firmenfahrzeug aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Eine fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende mit einem Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln wegen schweren Raubes gesucht wird. Bei der Durchsuchung der Person fanden die Beamten zudem ein Klemmverschlussstütchen mit 5,3 Gramm Marihuana. Der Rumäne wurde vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in Kleve der Wachtmeisterei beim Amtsgericht Kleve übergeben.

