Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Mann im Dortmunder Hauptbahnhof fest

Dortmund (ots)

Am 7. Februar vollstreckten Beamte in den frühen Morgenstunden einen Haftbefehl.

Gegen 03:30 Uhr traf eine eingesetzte Streife der Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof einen 35-jährigen deutschen Staatsangehörigen als Zeugen einer Körperverletzung an. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung ergab eine Fahndungsabfrage einen Treffer.

Die Staatsanwaltschaft Dortmund suchte den Mann mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt. Er musste entweder eine Geldstrafe in Höhe von 4.740 Euro (zuzüglich 100 Euro Kosten) bezahlen oder eine Erstazfreiheitsstrafe von 158 Tagen verbüßen.

Die Uniformierten eröffneten den Haftbefehl und belehrten den Grevenbroicher über seine Rechte. Da er die Haft nicht abwenden konnte, brachten ihn die Bundespolizisten zunächst in das Polizeigewahrsam Dortmund. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

