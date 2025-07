Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ampelrandale

Werdohl (ots)

Samstagabend haben Unbekannte zwischen 20-23 Uhr eine Baustellenampel an der Hauptstraße umgestoßen und somit beschädigt, sie musste durch eine Firma ausgetauscht werden. Die Polizei ermittelt zu der Tat und warnt davor, Vandalismus an Verkehrseinrichtungen zu betreiben. Sie stehen nicht ohne Grund an den Straßen und schützen die Gesundheit der Verkehrsteilnehmer, so hätten jedoch gefährliche Situationen entstehen können. (lubo)

