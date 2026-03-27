Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Schafe gestohlen, Zeugen gesucht

Hausach (ots)

Ein oder gleich mehrere Schafe sollen zwischen Mittwochabend, 18:30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 11 Uhr, bei Hausach abhandengekommen sein, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Eine Schafsherde verweilte im Kinzigvorland zwischen einer Firma für Baustoffe und der Kinzig, als offenbar von Unbekannten ein oder mehrere Schafe aus der Umzäunung gestohlen wurden. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07832 97592-0 zu melden.

/sk

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