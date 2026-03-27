Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Randaliert und Widerstand geleistet

Baden-Baden (ots)

Mit einer Reihe von Strafanzeigen muss sich seit Donnerstagnachmittag ein 35-jähriger Mann auseinandersetzen. Die Polizei wurde gegen 17:15 Uhr in die Westliche Industriestraße gerufen, weil der Tatverdächtige offenbar einen weiteren gleichaltrigen Besucher der dortigen Unterkunft unter anderem mit einem Stuhl grundlos angegriffen habe. Im Laufe des darauf folgenden Einsatz beleidigte der Mittdreißiger die eingesetzten Beamten und spuckte in deren Richtung. Der sichtlich alkoholisierte Mann wurde schlussendlich aufgrund seines fortdauernden, aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen. Während seines Aufenthaltes im Polizeigewahrsam suchte er nach medizinischer Hilfe nach. Als ein verständigter Rettungswagen ihm diese zukommen lassen wollte, startete der Mann einen Fluchtversuch, der jedoch unterbunden werden konnte. Gegen die Maßnahmen bei seiner Wiederergreifung leistete er Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt.

/rs

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