Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW

Waren (Müritz) (ots)

Am Freitagnachmittag, um 13:25 Uhr, kam es auf der L205, etwa 150 Meter hinter "Sandkrug" und vor der Abfahrt in Richtung "Grabowhöfe" zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und drei leichtverletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnisstand befuhr ein 56-jähriger deutscher Fahrer eines PKW VW Passat die Strecke aus "Warenshof" kommend in Richtung "Jabel". Das Fahrzeug des 56-Jährigen habe sich am Ende einer, aus mehreren Fahrzeugen bestehenden, Fahrzeugschlange befunden. Aufgrund von auf der Straße befindlichen Radfahrern, seien die Fahrzeuge gezwungen gewesen, die Geschwindigkeit entsprechend zu reduzieren. Dabei konnte der am Ende fahrende Unfallverursacher aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands sein Fahrzeug nicht rechtzeitig zum Stehen bringen und kollidierte in der Folge mit dem vorausfahrenden PKW VW Touran einer 64-jährigen Deutschen. Das Fahrzeug der Frau wurde durch den Zusammenstoß wiederum in das davor befindliche Fahrzeug eines 65-jährigen deutschen Fahres eines PKW Nissan geschoben.

Bei dem Unfall verletzten sich der Unfallverursacher, die 64-jährige Fahrzeugführerin und der 10-jährige deutsche Beifahrer des PKW VW Touran leicht. Alle drei wurden vor Ort durch eine RTW-Besatzung ambulant behandelt.

Der PKW VW Passat sowie der PKW VW Touran waren infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und wurden in eigener Zuständigkeit geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000EUR geschätzt.

Zum Binden der ausgetretenen Betriebsstoffe kam die freiwillige Feuerwehr aus Waren zum Einsatz.

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