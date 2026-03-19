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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Acht Jugendliche leicht verletzt bei Verkehrsunfall auf der BAB 11

Pasewalk (ots)

Am heutigen Morgen (19.03.2026) ereignete sich gegen 9:50 Uhr auf der Bundesautobahn 11 zwischen den Anschlussstellen Penkun und Pomellen (Fahrtrichtung Polen) ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem polnischen Omnibus, in dem sich mehrere polnische Jugendliche befanden.

Dabei befuhren beide Fahrzeuge die rechte Spur der Autobahn, wobei der Omnibus vor dem Kleintransporter fuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 47-jährige polnische Fahrzeugführer des Transporters Ford, dem 52-jährigen polnischen Fahrzeugführer des Omnibusses auf. Bei dem Zusammenstoß wurden acht der Jugendlichen im Bus leicht verletzt. Der Omnibus war nach dem Zusammenstoß noch fahrbereit und fuhr zum nächstgelegenen Parkplatz, wo die Jugendlichen durch einen Notarzt versorgt wurden. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

An beiden Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von je 10.000 Euro. Durch den Unfall kam es zu keinen nennenswerten Verkehrseinschränkungen. Gegen den 47-jährigen Fahrer des Transporters wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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