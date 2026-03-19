Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Sauna in Wolfsdorf

Wolfsdorf (ots)

Die Polizei wurde am Mittwoch, dem 18. März 2026, gegen 15:45 Uhr durch die integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen zu einem Brand nach Wolfsdorf, Gemeinde Gremersdorf-Buchholz gerufen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein ehemaliger Bienenwagen, der zur Sauna umgebaut wurde. Offenbar war der Abstand eines Campingholzofens zur Holzständerkonstruktion zu gering, sodass die die Wand der Sauna in Flammen aufging.

Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst sowie ein Brandursachenermittler kamen zum Einsatz.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurden aufgenommen.

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