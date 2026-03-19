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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Dank Zeugenhinweis - Paketzusteller mit 1,68 Promille aus dem Verkehr gezogen

Heringsdorf (ots)

Am gestrigen Nachmittag (18.03.2026) nahm ein aufmerksamer Zeuge in Zinnowitz Alkoholgeruch während der Paketübergabe durch einen Zusteller wahr. Er informierte daraufhin die Polizei, welche den Transporter Mercedes dank der genauen Fahrzeugbeschreibung gegen 14:00 Uhr auf der L266 Höhe des Bahnübergangs Neu-Pudagla feststellen konnte. Hinter der Kreuzung Schmollensee wurde der Fahrzeugführer des Transporters schließlich durch Polizeibeamte des Reviers Heringsdorf mittels Anhaltesignal gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte die Identität des 37-jährigen rumänischen Fahrzeugführers festgestellt werden. Da die Beamten während des Gesprächs ebenfalls einen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab um 14:05 Uhr einen Wert von 1,68 Promille. Im weiteren Verlauf wurde bei dem 37-Jährigen eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Führerscheinstelle wurde ebenfalls informiert. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährige hinsichtlich erneuter Auffälligkeiten im öffentlichen Straßenverkehr belehrt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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