Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Greifswald

Greifswald (LK V-G) (ots)

Am 18.03.2026 ereignete sich gegen 15:15 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufscenters "Elisenpark" in Greifswald ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 84-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW Mercedes GLA, rückwärts aus einer Parklücke auszuparken und anschließend vorwärts weiterzufahren. Nachdem er bereits rückwärts aus der Parklücke gefahren war, verwechselte er offenbar den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang. In der Folge kollidierte der Mercedes beim weiteren Rückwärtsfahren mit einem geparkten PKW Audi sowie einem ebenfalls abgestellten PKW Smart. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Mercedes sowie der Audi waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

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