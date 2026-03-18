Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Parkplatz-Unfall

Neubrandenburg (ots)

Am Frauentag, dem 08. März, soll es auf dem Parkplatz des Neubrandenburger Klinikums zu einer Beschädigung an einem BMW 118 mit MSE-Kennzeichen gekommen sein. Der BMW parkte zwischen etwa 13:30 Uhr und 16:50 Uhr auf dem kleinen Parkplatz links vom Haupteingang. Als die Frau zu ihrem Auto zurückkam, fand sie einen Schaden an ihrem vorderen, rechten Stoßfänger. Mutmaßlich könnte ein weiterer PKW neben ihr ein- oder ausgeparkt haben und dabei an das Auto der Betroffenen gekommen sein. Eine Notiz wurde nicht hinterlassen, Zeugen konnten durch die bisherigen Ermittlungen nicht gefunden werden.

Jetzt wendet sich der zuständige Ermittler an die Öffentlichkeit: Wer hat am 08. März auf dem Klinikgelände zwischen 13:30 Uhr und 16:50 Uhr einen Parkplatzunfall beobachtet und kann Angaben zu dem Tatfahrzeug oder dem Beteiligten geben? Es könnte auch eine Beobachtung dahingehend von Relevanz sein, dass jemand nach dem Ein-oder Ausparken auffällig um das nebenstehende Auto herumging.

Hinweise können an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 gegeben werden oder via Onlinewache an www.polizei.mvnet.de

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