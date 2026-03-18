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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kreuzung durch Unfall zwischen PKW und LKW blockiert

Neubrandenburg (ots)

Gegen 11:30 Uhr ist heute Mittag in der Demminer Straße, an der Kreuzung zum Ponyweg, ein PKW mit einem LKW zusammengestoßen. Nach dem Unfall war die Demminer Straße auf Höhe der Kreuzung für etwa eine Stunde zunächst beidseitig vollgesperrt, anschließend noch halbseitig in Richtung Trollenhagen.

Bei dem Unfall wurde die 60-jährige PKW-Fahrerin nach aktuellem Stand leichtverletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht. Der 43-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt, der PKW musste abgeschleppt werden. Zum genauen Unfallhergang dauern die Ermittlungen an.

Die Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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