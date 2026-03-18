Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand an B104 führt zu Verkehrsbehinderungen

Stavenhagen (ots)

Aufgrund des Brands eines Garagenkomplexes in Stavenhagen im Bereich des Amtsbrinks läuft seit etwa 03:55 Uhr ein Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Durch den Einsatz ist die Bundesstraße 104 im Kreuzungsbereich Waren/Demmin gesperrt. Aktuell können Fahrzeuge aus Waren kommend nur in Richtung Neubrandenburg abbiegen, Fahrzeuge aus Demmin kommend nur in Richtung Malchin. Sämtliche Fahrzeugführer sollten den Bereich jeweils weiträumig umfahren.

Nach bisheriger Erkenntnis ist ein Feuer in einer Garage ausgebrochen und griff auf weitere Garagen, Bäume und auf ein Carport über.

Verletzt wurde dadurch niemand. Zur möglichen Brandursache werden die Ermittlungen der Polizei nach Ende des Löscheinsatzes aufgenommen. Da sich in den Garagen Gegenstände, darunter ein Boot und ein Fahrzeug, befanden, die durch das Feuer beschädigt wurden, wird der Sachschaden auf mindestens 90.000 Euro geschätzt.

Die Dauer der Verkehrsbehinderungen kann noch nicht abgeschätzt werden.

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