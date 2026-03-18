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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person bei Peenemünde

Peenemünde (ots)

Am 09.03.2026, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich auf der L264, kurz vor der Ortschaft Peenemünde, ein schwerer Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung einer 37-jährigen Fahrzeugführerin. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum nach Greifswald gebracht (siehe Pressemitteilung unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6232168). Am 14.03.2026 verstarb die 37-Jährige nun in Folge der schweren Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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