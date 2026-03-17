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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Abschlussmeldung: Rügenbrücke nach Verkehrsunfall voll gesperrt

Stralsund (ots)

Am heutigen Dienstag (17. März 2026) kam es gegen 05:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Rügenbrücke. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6236940.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 44-jährige deutsche Fahrer eines Mercedes Sprinters die Bundesstraße 96 aus Richtung Rügen in Fahrtrichtung Stralsund, als er auf Höhe der Rügenbrücke ins Schleudern geriet und mit der rechten Leitplanke kollidierte. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer und seine 37-jährige deutsche Beifahrerin wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Fahrbahn war für etwa drei Stunden für die Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeuges und Reinigung der Fahrbahn gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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