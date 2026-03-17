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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Räuberischer Diebstahl zum Nachteil eines 11-jährigen Kindes in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

   Am 16.03.2026 gegen 18:30 Uhr kam es vor einem Geschäft in der 
Treptower Straße, 17033 Neubrandenburg zu einem räuberischen 
Diebstahl zum Nachteil eines Kindes. Nach bisherigen Erkenntnissen 
wurde ein 11-jähriger deutscher Junge vor dem Geschäft "EuroShop" in 
der Treptower Straße in Neubrandenburg von einer vierköpfigen 
Personengruppe angesprochen,wobei sich zwei der Personen aus der 
Gruppe zeitnah entfernten. Der Tatverdächtige verwickelte den 
Geschädigten in ein Gespräch und entwendete 10 Euro von Geschädigten.
Anschließend schubste er ihn und schlug den Geschädigten mit der 
Faust auf die Brust.  Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend 
mit dem verbliebenden Begleiter in Richtung Bahnhof. Erst später 
stellte der Geschädigte fest, dass zusätzlich ein weiterer Geldschein
im Wert von 50 Euro aus seiner Umhängetasche fehlte. Das Geschädigte 
Kind blieb unverletzt und wurde an die Erziehungsberechtigten 
übergeben. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Tatverdächtigen blieb 
bis dato erfolglos. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts 
des räuberischen Diebstahls aufgenommen. Der Tatverdächtige konnten 
wie folgt beschrieben werden:
   -           ca. 1,60m -1,65m groß
   -           ca. 14-17 Jahre alt
   -           südländischer Phänotyp
   -           schwarz gekleidet, Nike Schuhe
   -           dunkle Haare, vorne gelockte Haare
   Sein Begleiter, mit dem der Tatverdächtige den Tatort verließ, 
wurde wie folgt beschrieben:
   -           ca. 1,70m groß
   -           ca. 14-17 Jahre alt
   -           südländischer Phänotyp
   -           Kleidung unbekannt

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Neubrandenburg, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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