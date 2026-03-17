Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Räuberischer Diebstahl zum Nachteil eines 11-jährigen Kindes in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 16.03.2026 gegen 18:30 Uhr kam es vor einem Geschäft in der Treptower Straße, 17033 Neubrandenburg zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines Kindes. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 11-jähriger deutscher Junge vor dem Geschäft "EuroShop" in der Treptower Straße in Neubrandenburg von einer vierköpfigen Personengruppe angesprochen,wobei sich zwei der Personen aus der Gruppe zeitnah entfernten. Der Tatverdächtige verwickelte den Geschädigten in ein Gespräch und entwendete 10 Euro von Geschädigten. Anschließend schubste er ihn und schlug den Geschädigten mit der Faust auf die Brust. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend mit dem verbliebenden Begleiter in Richtung Bahnhof. Erst später stellte der Geschädigte fest, dass zusätzlich ein weiterer Geldschein im Wert von 50 Euro aus seiner Umhängetasche fehlte. Das Geschädigte Kind blieb unverletzt und wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Tatverdächtigen blieb bis dato erfolglos. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen. Der Tatverdächtige konnten wie folgt beschrieben werden: - ca. 1,60m -1,65m groß - ca. 14-17 Jahre alt - südländischer Phänotyp - schwarz gekleidet, Nike Schuhe - dunkle Haare, vorne gelockte Haare

Sein Begleiter, mit dem der Tatverdächtige den Tatort verließ, wurde wie folgt beschrieben: - ca. 1,70m groß - ca. 14-17 Jahre alt - südländischer Phänotyp - Kleidung unbekannt

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Neubrandenburg, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell