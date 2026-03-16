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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl in einem Supermarkt in Greifswald endet mit Körperverletzung und vorläufiger Festnahme

Greifswald (LK V-G) (ots)

Am Montag, den 16. März 2026, gegen 16:10 Uhr , kam es in einem Supermarkt in der Rigaer Straße in Greifswald zu einem Ladendiebstahl. Nach derzeitigen Ermittlungstand entwendeten zwei Tatverdächtige Lebensmittel im Wert ca. 35 Euro. Als ein 42-jähriger deutscher Ladendetektiv die beiden Tatverdächtigen, einen 31-jährigen Deutschen und eine 22-jährige Deutsche, hinter dem Kassenbereich auf den Diebstahl ansprach, reagierte der männliche Tatverdächtige sofort aggressiv. Er schlug dem Ladendetektiv gegen den Brustkorb, trat nach ihm und bedrohte ihn verbal. Daraufhin flüchteten die beiden Tatverdächtigen vom Tatort. Der Detektiv erlitt bei dem körperlichen Angriff Schmerzen sowie leichte Abschürfungen, eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen des Polizeihautrevieres Greifswald, konnten beide Tatverdächtige festgestellt werden. Der 31-jährige Haupttäter wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachtes des räuberischen Diebstahls ermittelt. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die Ermittlungen übernommen. In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft erfolgt am 17.03.2026 die Prüfung zur Stellung eines Antrages für den Erlass eines Haftbefehls. Die 22-jährige Täterin wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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