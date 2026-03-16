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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Greifswald verletzt

Greifswald (ots)

Am heutigen Tag (16.03.2026) kam es gegen 10:20 Uhr auf der Anklamer Straße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw.

Dabei befuhr der 83-jährige Radfahrer den Radweg auf der Anklamer Straße in Richtung Anklamer Landstraße/Elisenpark. Der 75-jährige Fahrzeugführer eines VW bog von der Anklamer Straße kommend in die Schönwalder Landstraße nach rechts ein (Grünpfeil). Der 83-Jährige Radfahrer missachtete die rot zeigende Ampel, überquerte die Kreuzung und kollidierte dabei mit dem abbiegenden Pkw VW. Bei dem Sturz wurde der 83-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Versorgung ins Klinikum Greifswald verbracht. An dem Pkw VW entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Gegen den 75-jährigen Fahrzeugführer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall ermittelt. Dem 83-jährigen Radfahrer wird eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des §37 StVO (Rotlichtverstoß) vorgeworfen.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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