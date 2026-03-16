Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fußgängerin durch E-Scooter gestürzt

Neubrandenburg (ots)

Nachdem es bisher keine entscheidenden Ermittlungsansätze gegeben hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die einen Unfall zwischen einer Fußgängerin und jemandem auf einem E-Scooter beobachtet haben.

Der Unfall war am Sonnabend, 07.03.2026, gegen 16:30 Uhr. Die Geschädigte - eine 20-jährige Syrerin - war zu Fuß auf Höhe der Konzertkirche auf dem Bürgersteig zwischen Kleiner Wollweberstraße und Schulstraße in Richtung Stargarder Tor unterwegs. Sie habe dann plötzlich etwas im Rücken gespürt, sei gestürzt und habe noch gesehen, wie jemand auf dem E-Scooter an ihr vorbei wegfuhr. Weitere Angaben konnte sie nicht machen. Sie wurde durch den Sturz leichtverletzt.

Nun hofft die Polizei auf Hinweise von Bürgern: Wer hat am Sonnabend, 07.03.2026 gegen 16:30 Uhr auf Höhe der Konzertkirche einen Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und jemandem auf dem E-Scooter gesehen und kann möglicherweise Angaben zum Unfallflüchtigen machen?

Hinweise bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 5582 5224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

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