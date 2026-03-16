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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tatverdächtiger skandiert verfassungsfeindliche Parolen in Wolgast

Wolgast (LK V-G) (ots)

Am 16.03.2026 gegen 16:40 Uhr teilt ein Zeuge der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass in der Robert-Koch-Straße drei männliche Personen unterwegs sind, wobei eine männliche Person verfassungsfeindliche Parolen skandiert. Durch die umgehend eingesetzten Funkstreifenwagen des Polizeirevieres Wolgast konnten im Bereich Dr. Theodor-Neubauer Straße die durch den Zeugen zuvor beschrieben Personen festgestellt werden. Durch die Einsatzkräfte erfolgte eine entsprechende Identitätsfeststellung und Belehrung des Tatverdächtigen, bei dem es sich um einen 31-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Wolgast handelt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen von Verfassungswidrigen Organisationen eingeleitet.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Zeugen zum beschriebenen Sachverhalt. Personen die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Wolgast unter der Telefonnummer 03836-2520 oder die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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