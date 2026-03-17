Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung zum Nachteil eines 12-jährigen Jungen am Bahnhof in Waren (Müritz)-LK MSE-

Waren (Müritz) (ots)

Am 16.03.2026 gegen 21 Uhr wurde über die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern eine Straftat zum Nachteil eines 12-jährigen deutschen Jungen angezeigt. Die Mitteilung wurde durch die Mutter des Geschädigten übermittelt, welcher dieser sich anvertraute. Durch Beamte des PHR Neustrelitz wurden Mutter und Sohn an der Wohnanschrift aufgesucht und zum Sachverhalt befragt. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand soll der Junge am 16.03.2026 gegen 16:40 Uhr in der Unterführung des Bahnhofs in Waren (Müritz) aus einer größeren Personengruppe heraus, durch einen männlichen Heranwachsenden körperlich angegriffen worden sein. Wenig später, gegen 17:00 Uhr, sollen ihn zwei männliche Personen, welche ebenfalls zu der Personengruppe gehört haben sollen, auf dem Bahnsteig 2, wo der Geschädigte auf den Zug in Richtung Berlin wartete, angesprochen und bedroht haben. Hierbei soll ihm eine der Personen sein Mobiltelefon entrissen und auf den Boden geworfen haben. Darüber hinaus wurde er genötigt seinen Gürtel auszuhändigen. Durch die Tathandlung zog sich der 12-jährige deutsche Junge leichte Verletzungen zu. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Durch den Geschädigten wurden die Tatverdächtigen wie folgt beschrieben:

1. Person - dunkle Haare, schwarze Jacke 2. Person - schwarze Haare, graue Jacke 3. Person - dunkel gekleidet, braune Haare

Es bestehen Anhaltspunkte, dass die Tatverdächtigen etwa zwischen 13 und 19 Jahren alt gewesen sein sollen.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Identität der Beteiligten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Waren (03991/176-0), Neustrelitz (03981/258-0),jeder anderen Polizeidienststelle zu melden oder der Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Gegen die bislang unbekannten Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung, gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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