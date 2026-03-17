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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung: Rügenbrücke nach Verkehrsunfall gesperrt

Stralsund (ots)

Am heutigen Dienstag (17. März 2026) kam es gegen 05:40 Uhr auf der Rügenbrücke zu einem Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen verunfallte ein Transporter. Dieser versperrt die Fahrbahn, außerdem laufen Betriebsstoffe aus.

Die Rügenbrücke ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird über den alten Rügendamm umgeleitet.

Weitere Informationen zum Unfallhergang sowie zum Gesundheitszustand der beteiligten Person liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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