Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung: Rügenbrücke nach Verkehrsunfall gesperrt

Stralsund (ots)

Am heutigen Dienstag (17. März 2026) kam es gegen 05:40 Uhr auf der Rügenbrücke zu einem Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen verunfallte ein Transporter. Dieser versperrt die Fahrbahn, außerdem laufen Betriebsstoffe aus.

Die Rügenbrücke ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird über den alten Rügendamm umgeleitet.

Weitere Informationen zum Unfallhergang sowie zum Gesundheitszustand der beteiligten Person liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

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