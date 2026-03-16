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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Kind

Bingen (ots)

Am 16.03.2026 gegen 17:24 Uhr kam es in der Hitchinstraße in Bingen-Büdesheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein bislang unbekannter PKW befuhr die Hitchinstraße aus Richtung Saarlandstraße kommend. Auf Höhe der Hausnummer 5 wollte ein 10-jähriges Kind die Fahrbahn von rechts nach links überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug.

Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.

Der PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen orangefarbenen PKW gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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