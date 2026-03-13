PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Munitionsfund bei "Dreck-Weg-Tag" in Bingen

Bingen (ots)

Am heutigen Freitag, dem 13.03.2026 erschien am Vormittag eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Bingen auf hiesiger Dienststelle und übergab nach vorheriger, telefonischer Absprache eine größere Menge aufgefundener Munition an die Polizei Bingen. Diese wurde durch Teilnehmer der Binger Dreck-Weg-Tage in unmittelbarer Nähe zur Heilige-Drei-Königs-Grundschule in Bingen-Kempten aufgefunden. Die Munition wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt und wird zeitnah der zuständigen Waffenbehörde des Landkreises zugeführt und dort ordnungsgemäß vernichtet. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass im Falle aufgefundener Munition oder Sprengmitteln diese auf keinen Fall berührt oder bewegt werden sollten, da von Sprengstoffen auch nach langer Liegedauer noch eine Gefahr ausgehen kann. Im Falle eines Fundes sollte die Polizei hinzugezogen werden, welche dann über das weitere Vorgehen in Zusammenarbeit mit dem Kampfmittelräumdienst oder Fachleuten des LKA entscheidet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 21:22

    POL-PIBIN: Marihuana und Alkohol am Steuer

    Bingen (ots) - Am 11.03.2026 gegen 20:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Rochusallee einen 43-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Hierbei registrierten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Neben der Überschreitung der 0,5 Promillegrenze verdichteten sich im Kontrollverlauf zudem auch Hinweise auf einen ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 20:44

    POL-PIBIN: Unter Alkohol- und Cannabiseinfluss

    Bingen (ots) - Am 10.03.2026 gegen 20:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Stefan-George-Straße einen 37-jährigen Fahrer eines Kleinwagens. Hierbei registrierten die Kontrollkräfte Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,43 Promille. Der Fahrer lag damit zwar unter der sogenannten 0,5 Promillegrenze, jedoch verdichteten sich im ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 19:23

    POL-PIBIN: Gurt- und Fahrradkontrollen in Bingen

    Bingen (ots) - Am 10.03.2026 wurde im Zusammenhang mit der bundesweiten Kontrollwoche "Sicherheitsgurt" eine Kontrollstelle in der Saarlandstraße in Bingen durchgeführt. In der Zeit von 15-16:30h konnten zahlreiche Gurtsünder, insgesamt sechs an der Zahl, einer Verkehrskontrolle unterzogen und entsprechend verwarnt werden. Weiterhin wurden zwei Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren