Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unter Alkohol- und Cannabiseinfluss

Bingen (ots)

Am 10.03.2026 gegen 20:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Stefan-George-Straße einen 37-jährigen Fahrer eines Kleinwagens. Hierbei registrierten die Kontrollkräfte Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,43 Promille. Der Fahrer lag damit zwar unter der sogenannten 0,5 Promillegrenze, jedoch verdichteten sich im Kontrollverlauf die Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum. Der Fahrer räumte schließlich ein, dass er zeitnah Cannabis konsumiert habe. Ein entsprechender Drogenschnelltest bestätigte diese Angaben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Auch wenn der für sich erreichte Promillewert eigentlich nicht unter Strafe gestellt ist, wurde mit der Cannabislegalisierung auch der Mischkonsum von Marihuana und Alkohol am Steuer dahingehend verschärft, dass bei Cannabiskonsum ein vollständiges Alkoholverbot, unabhängig des Promillewerts, besteht. Bei Bestätigung der Vortests durch die Blutuntersuchung droht dem Fahrer daher ein Bußgeld von 1000EUR und ein Fahrverbot von einem Monat.

