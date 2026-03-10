Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Gurt- und Fahrradkontrollen in Bingen

Bingen (ots)

Am 10.03.2026 wurde im Zusammenhang mit der bundesweiten Kontrollwoche "Sicherheitsgurt" eine Kontrollstelle in der Saarlandstraße in Bingen durchgeführt. In der Zeit von 15-16:30h konnten zahlreiche Gurtsünder, insgesamt sechs an der Zahl, einer Verkehrskontrolle unterzogen und entsprechend verwarnt werden. Weiterhin wurden zwei Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon unbefugt nutzten. Beide Handynutzer müssen nun mit einem Bußgeld von jeweils 100EUR rechnen. Auch wurde im Verlauf der Kontrollmaßnahme ein besonderer Augenmerk auf den dortigen Fahrradbetrieb gelegt. Insgesamt sieben Radfahrer/innen konnten festgestellt werden, die den Radfahrweg in falscher Fahrtrichtung nutzten. Auch diese Ordnungswidrigkeiten wurden durch die Beamten geahndet und zahlrieche verkehrserzieherische Gespräche geführt. Insgesamt zeigten sich alle Verkehrsteilnehmer, trotz des ein- oder anderen Widerworts, einsichtig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell