PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Gurt- und Fahrradkontrollen in Bingen

Bingen (ots)

Am 10.03.2026 wurde im Zusammenhang mit der bundesweiten Kontrollwoche "Sicherheitsgurt" eine Kontrollstelle in der Saarlandstraße in Bingen durchgeführt. In der Zeit von 15-16:30h konnten zahlreiche Gurtsünder, insgesamt sechs an der Zahl, einer Verkehrskontrolle unterzogen und entsprechend verwarnt werden. Weiterhin wurden zwei Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon unbefugt nutzten. Beide Handynutzer müssen nun mit einem Bußgeld von jeweils 100EUR rechnen. Auch wurde im Verlauf der Kontrollmaßnahme ein besonderer Augenmerk auf den dortigen Fahrradbetrieb gelegt. Insgesamt sieben Radfahrer/innen konnten festgestellt werden, die den Radfahrweg in falscher Fahrtrichtung nutzten. Auch diese Ordnungswidrigkeiten wurden durch die Beamten geahndet und zahlrieche verkehrserzieherische Gespräche geführt. Insgesamt zeigten sich alle Verkehrsteilnehmer, trotz des ein- oder anderen Widerworts, einsichtig.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 18:03

    POL-PIBIN: Bekiffte Zweiradfahrer

    Bingen (ots) - Gleich zwei Fahrer motorisierter Zweiräder gingen der Polizei Bingen am 10.03.26 ins Netz. Den Anfang machte um 15 Uhr ein 34-jähriger Fahrer eines E-Scooters, der am Fruchtmarkt einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, da er erst am Vortag wegen fehlendem Versicherungsschutz und Drogen am Steuer auffiel. Am heutigen Tag war der fahrbare Untersatz zwar zwischenzeitlich versichert, der Fahrer wies allerdings erneut Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 20:36

    POL-PIBIN: Bundesweite polizeiliche Kontrollwoche zum Thema "Sicherheitsgurt"

    Bingen (ots) - Am 09.03.2026 wurde durch Beamte der PI Bingen im Zeitraum von 17:20 Uhr bis 18:20 Uhr in der Hitchinstraße in Bingen-Büdesheim eine Kontrollstelle zur derzeit laufenden bundesweiten Kontrollwoche mit Schwerpunkt auf die Sicherheitsgurtpflicht durchgeführt. Bei der Durchführung der Kontrollstelle konnten insgesamt 9 Fahrzeugführer festgestellt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren