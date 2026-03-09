PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Bundesweite polizeiliche Kontrollwoche zum Thema "Sicherheitsgurt"

Bingen (ots)

Am 09.03.2026 wurde durch Beamte der PI Bingen im Zeitraum von 17:20 Uhr bis 18:20 Uhr in der Hitchinstraße in Bingen-Büdesheim eine Kontrollstelle zur derzeit laufenden bundesweiten Kontrollwoche mit Schwerpunkt auf die Sicherheitsgurtpflicht durchgeführt. Bei der Durchführung der Kontrollstelle konnten insgesamt 9 Fahrzeugführer festgestellt werden, welche den notwendigen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Bei diesen wurde jeweils ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro erhoben. Unter diesem Gesichtspunkt wird nochmals auf die Sicherheitsrisiken beim Nichtanlegen des Sicherheitsgurts verwiesen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

