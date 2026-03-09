Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss gestellt

Bingen (ots)

Am Morgen des 09.03.2026 gegen 07:30 Uhr kam es im Bereich der Anschlussstelle Bingen-Ost (A60 zur L419) am dortigen Kreisverkehr in Fahrtrichtung Bingen-Kempten zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Eine 20-jährige Fahrzeugführerin musste ihr Fahrzeug an der Ausfahrt des neben dem dortigen Kreisverkehr verlaufenden Fahrstreifens verkehrsbedingt anhalten. Beim anschließenden Wiederanfahren fuhr ein nachfolgender Pkw auf das Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß schlug die Fahrerin mit dem Oberkörper bzw. Kopf gegen das Lenkrad und wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Nach dem Unfall stieg der verursachende Fahrzeugführer zunächst kurz aus seinem Fahrzeug aus und erklärte gegenüber der Geschädigten, dass er seinen ebenfalls im Fahrzeug sitzenden Sohn zur Schule bringen müsse. Anschließend entfernte sich der Mann ohne jeglichen Personalienaustausch zu ermöglichen unerlaubt von der Unfallstelle. Der Geschädigten gelang es noch vor der Flucht, ein Foto des Fahrzeugs mitsamt Kennzeichen zu fertigen. Eine im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführte Überprüfung ergab, dass der Halter bzw. mutmaßliche Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen der Fahndung konnte das gesuchte Fahrzeug wenig später auf der B9 in Fahrtrichtung Bingen festgestellt und auf Höhe einer Tankstelle einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 39-jährige Fahrer zeigte sich unkooperativ und machte keinerlei Angaben zur Sache. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für den Pkw keine gültige Hauptuntersuchung bestand. Darüber hinaus zeigte der Fahrer körperliche Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Die Durchführung eines Drogenschnelltest wurde durch den Fahrer zunächst abgelehnt. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei gesichert abgestellt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Beschuldigte wurde anschließend zur Dienststelle verbracht. Dort erklärte er sich schließlich mit der Durchführung eines Urintests einverstanden. Der durchgeführte Drogentest bestätigte die Verdachtsmomente und verlief positiv auf Cannabis.

Gegen den Unfallfahrer wurden unter anderem Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung durch Verursachung eines Verkehrsunfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

