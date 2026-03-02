Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Heinigstraße

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (1.3.2026) kam es in der Heinigstraße gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem Auto, bei dem sich der 47-jährige Rollerfahrer leicht verletzte. Der 29-jährige Autofahrer befuhr die Heinigstraße in Richtung Hemshof und beabsichtigte im Kreuzungsbereich zur Kaiser-Wilhelm-Straße zu wenden. Dabei stieß er mit dem neben ihm fahrenden Rollerfahrer zusammen. Durch die Kollision stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich leicht.

