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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrshattrick

Bingen (ots)

Gleich drei Strafanzeigen für einen 21-jährigen sind das Resultat einer Verkehrskontrolle vom 13.03.25 gegen 23:30 Uhr in Sprendlingen. Der Verkehrssünder kam einer Streife der Polizei Bingen auf seinem Leichtkraftrad in der St. Johanner Straße entgegen und sollte hier einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da er zunächst keine Anstalten machte auf das Anhaltesignal zu reagieren, wurde der Streifenwagen quer gestellt und der Fahrer so zum Anhalten gezwungen. In der nun durchgeführten Kontrolle konnte bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,60 Promille. Damit nicht genug, war der Fahrer nicht im Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis und das Leichtkraftrad nicht zum Verkehr zugelassen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Dieser wird sich nun wegen Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie auch Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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